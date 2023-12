Qeeka Home Aktie: Finger Weg!

Die technische Analyse der Qeeka Home Cayman-Aktie ergab, dass der Durchschnitt des Schlusskurses für die letzten 200 Handelstage bei 0,38 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,345 HKD weicht somit um -9,21 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,4 HKD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von -13,75 Prozent entspricht und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Somit erhält die Qeeka Home Cayman-Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese 7,57 Prozent, was 1,29 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste, 6,28) liegt. Daher erhält die Qeeka Home Cayman-Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik. Die Dividendenrendite wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse weist das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) einen aktuellen Wert von 89,76 auf, was 191 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Diversifizierte Verbraucherdienste) liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um die Aktie wurde die Stimmung unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, weshalb eine "Neutral"-Bewertung erzeugt wird. Auch die Rate der Stimmungsänderung für Qeeka Home Cayman weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von Qeeka Home Cayman bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".