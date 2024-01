QcX Gold Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Qcx Gold auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 50 Punkte, was bedeutet, dass Qcx Gold weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt bei 50, was ebenfalls auf eine neutrale Bewertung hinweist.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen mehrheitlich als neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Im Hinblick auf die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Internet zeigt Qcx Gold eine durchschnittliche Diskussionsintensität und kaum Veränderungen in der Stimmung. Dadurch ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der Qcx Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage von -50 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage ergibt hingegen eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Qcx Gold eine "Neutral"-Einstufung sowohl basierend auf dem RSI, der Anleger-Stimmung, dem Sentiment und Buzz, als auch der technischen Analyse.