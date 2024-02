QcX Gold Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen bewertet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während 70 bis 100 als "überkauft" gelten und alles dazwischen als neutral eingestuft wird. Für die Qcx Gold-Aktie liegt der RSI bei 50, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt ebenfalls einen Wert von 50 und wird daher ebenfalls als "Neutral" bewertet.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung und die Diskussionsstärke für Qcx Gold in den letzten Wochen kaum verändert haben. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet, da keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt wurde.

Bei der Betrachtung der technischen Analyse wird deutlich, dass der längerfristige Durchschnitt der Qcx Gold-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 0,03 CAD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,02 CAD deutlich darunter liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu liegt der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungsanalyse in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Qcx Gold eingestellt waren, und es keine negative Diskussion gab. Basierend auf dieser Analyse erhält Qcx Gold eine "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird die Qcx Gold-Aktie aufgrund der technischen Indikatoren und der Stimmungsanalyse mit einem "Neutral"-Rating bewertet.