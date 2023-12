Qbrick AB Aktie: Kracht es jetzt richtig?

Qbrick: Analyse der Aktienstimmung und Anlegerbewertung

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Qbrick können über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet werden. Dies ermöglicht interessante Rückschlüsse auf das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Insgesamt lässt die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität erkennen und wird daher neutral eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt ebenfalls eine neutrale Empfehlung für die Qbrick-Aktie. Der RSI7 beträgt 43,55 und der RSI25 liegt bei 50, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Somit ergibt sich insgesamt ein neutrales Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Qbrick derzeit als "Schlecht" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 0,04 EUR, während der Kurs der Aktie bei 0,019 EUR liegt, was einer Abweichung von -52,5 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 0,02 EUR, was einer Abweichung von -5 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung auf dieser Basis.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt guten Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Einschätzung hinsichtlich der Diskussionsintensität, der Stimmungsänderung, des Relative Strength-Index und der technischen Analyse. Auf der anderen Seite zeigt die Anleger-Stimmung eine positive Tendenz.