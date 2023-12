Qantm Intellectual Property Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Die Qantm Intellectual Property-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,89 AUD erzielt. Am letzten Handelstag lag der Schlusskurs bei 0,95 AUD, was einem Unterschied von +6,74 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Zusätzlich zum 200-Tage-Durchschnitt wird auch der 50-Tage-Durchschnitt analysiert. Hier liegt der letzte Schlusskurs (0,94 AUD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,06 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Qantm Intellectual Property-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Qantm Intellectual Property ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Qantm Intellectual Property-Aktie liegt bei 16, was auf eine überverkaufte Aktie hinweist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 45,12, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Qantm Intellectual Property. Die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen war unwesentlich mehr oder weniger als normal, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Zusammenfassend erhält die Qantm Intellectual Property-Aktie sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf die Anleger-Stimmung und den RSI eine gemischte Bewertung, wobei die Gesamtbewertung auf "Neutral" lautet.