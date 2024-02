Qantm Intellectual Property Aktie: Geht das wirklich noch so weiter?

Die Qantm Intellectual Property-Aktie hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,92 AUD erreicht, während ihr eigener Kurs bei 1,055 AUD liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +14,67 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,99 AUD, was einer Distanz von +6,57 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie somit die Gesamtnote "Gut".

Die Anleger-Stimmung bei Qantm Intellectual Property wird in den Diskussionsforen und sozialen Medien als neutral bewertet. In den vergangenen beiden Wochen gab es weder positive noch negative Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für Qantm Intellectual Property liegt bei 46,15 Punkten für den RSI7 und bei 32,31 für den RSI25, was jeweils zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gibt. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht bedeutend verändert. Daher erhält die Qantm Intellectual Property-Aktie ein "Neutral"-Rating.