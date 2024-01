Qantas Airways Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Qantas Airways":

Die australische Fluggesellschaft Qantas Airways schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Laut Daten beträgt der Unterschied 5,84 Prozentpunkte, was die Dividendenpolitik der Aktie als "schlecht" einstuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Qantas Airways überwiegend positiv diskutiert, allerdings hat sich die Stimmung in den letzten Tagen zugunsten negativer Themen verschoben. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft.

Im vergangenen Jahr verzeichnete Qantas Airways eine Performance von -8,7 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Flugbranche eine Underperformance von -7,67 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Sektorergebnis lag die Rendite um 16,35 Prozent darunter, was zu einer Gesamtbewertung als "schlecht" in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Unternehmen aktuell überkauft oder überverkauft ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (53,85 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (46,4 Punkte) bewerten Qantas Airways als "neutral" in Bezug auf den aktuellen Kurs. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "neutral" Bewertung in diesem Analysepunkt.