Qantas Airways Aktie: Nichts mehr zu lachen!

Die Fluggesellschaft Qantas Airways hat bekannt gegeben, dass sie im Vergleich zum Branchendurchschnitt eine Dividendenrendite von 0 % auf Basis der aktuellen Kurse ausschüttet. Dies bedeutet eine Unterperformance von 5,77 Prozentpunkten im Vergleich zum durchschnittlichen Branchenwert von 5,77 %. Aufgrund dieses niedrigeren Ertrags wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qantas Airways einen Wert von 5 auf. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 88,73 liegt die Aktie damit unter dem Durchschnittswert um etwa 94 Prozent. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält Qantas Airways eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Qantas Airways eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, was zu einer "Neutral"-Einschätzung auf der Basis einer Stimmungsanalyse führt.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat Qantas Airways in den letzten 12 Monaten eine Performance von -15,92 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Fluggesellschaften"-Branche im Durchschnitt um -0,83 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -15,1 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum durchschnittlichen Renditewert des "Industrie"-Sektors von 9,76 Prozent im letzten Jahr, liegt Qantas Airways 25,68 Prozent darunter. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.