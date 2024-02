Qaf Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Aktienkurs von Qaf im Vergleich zur durchschnittlichen Performance von Aktien aus dem Verbrauchsgütersektor zeigt eine Rendite von 1,25 Prozent, was mehr als 7 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich dazu kommt die Nahrungsmittelbranche auf eine mittlere Rendite von -4,07 Prozent in den letzten 12 Monaten, während Qaf mit 5,32 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser sehr positiven Entwicklung im vergangenen Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Qaf eine Dividendenrendite von 6,13 % aus, was 1,74 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 4,39 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut" aufgrund des höheren möglichen Gewinns.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qaf liegt derzeit bei 28, was bedeutet, dass die Börse 28,76 Euro für jeden Euro Gewinn von Qaf zahlt. Dies ist 90 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 296, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine Einstufung als "Gut" auf Basis des KGV erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken in den letzten Tagen war neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Qaf diskutiert. Daher wird die Aktie insgesamt mit "Neutral" bewertet, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.