Qaf Aktie: Sie dürfen gespannt sein!

Die technische Analyse der Qaf-Aktie zeigt, dass sie sich derzeit in einem neutralen Trend befindet. Der 50- und 200-Tage-Durchschnitt liegen nahe dem aktuellen Schlusskurs, mit einer Abweichung von -0,61 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung auf Basis trendfolgender Indikatoren.

Der Relative Strength Index (RSI) der Qaf liegt bei 100, was auf eine überkaufte Situation hinweist und daher als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, befindet sich bei 50 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Qaf-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Im Branchenvergleich hat die Qaf-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von 4,91 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche im Durchschnitt um -7,6 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +12,51 Prozent im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Qaf ist insgesamt neutral, basierend auf Diskussionen und Meinungen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen. Weder positive noch negative Themen standen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung für die Anleger-Stimmung.