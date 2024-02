Techtronic IndustriesADR-Anleger machen nicht mehr mit!

In den letzten vier Wochen konnten keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes bei Techtronic Industries in den sozialen Medien festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem neutralen Rating bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" auf dieser Stufe führt.

Die Anleger-Stimmung bei Techtronic Industries in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen zwei Wochen wurden weder überwiegend positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Die Analyse der Meinungen und Äußerungen ergab 3 negative und keine positiven Handelssignale, was zu einer Gesamtempfehlung von "Schlecht" führt.

Hinsichtlich der Dividendenpolitik schüttet Techtronic Industries derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt für Haushalts-Gebrauchsgüter. Aufgrund dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

Im Bereich Fundamentalanalyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Techtronic Industries im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" deutlich niedriger, was auf eine Unterbewertung der Aktie hindeutet. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.