Kingspan ADR Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

In den letzten zwölf Monaten haben Analysten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen zu Kingspan abgegeben, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten zu Kingspan, aber insgesamt erhält die Kingspan-Aktie eine "Gut"-Empfehlung von Analysten.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden hauptsächlich positive Meinungen zu Kingspan veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen vor allem mit positiven Themen rund um Kingspan. Insgesamt ergibt sich daraus eine positive Bewertung des Anleger-Sentiments.

Die Kommunikation über Kingspan in den sozialen Medien hat sich in den letzten Wochen nicht signifikant verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Aktie hat sowohl mehr als auch weniger Aufmerksamkeit als üblich erhalten.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Kingspan derzeit bei 69,36 EUR, was zu einer positiven Bewertung führt. Der Aktienkurs liegt mit 78,18 EUR 12,72 Prozent über diesem Wert. Bezogen auf den gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von +3,82 Prozent.

Zusammenfassend erhält die Kingspan-Aktie auf Basis der Analysen der Analysten, des Anleger-Sentiments und der technischen Analyse insgesamt eine positive Bewertung.