Q P Holdings Aktie: Was jetzt zu tun ist!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien war zuletzt auch die Aktie von Q P ein Thema, jedoch gab es weder besonders positive noch negative Meinungen. Auch in den vergangenen Tagen beschäftigte sich der Meinungsmarkt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Q P. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index, kurz RSI, zeigt die Kursbewegungen einer Aktie innerhalb von 7 Tagen an. Der RSI der Q P liegt bei 66,67, was als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 68, was ebenfalls als neutral eingestuft wird.

Die Stimmung rund um die Aktie von Q P wurde anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung im Internet untersucht. Dabei zeigte sich eine mittlere Aktivität, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ergibt. Die Rate der Stimmungsänderung für Q P weist kaum Änderungen auf, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ist die Q P mit einem Kurs von 1,23 HKD inzwischen -5,38 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht" führt. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -6,82 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Schlecht" eingeschätzt.