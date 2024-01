Q P Holdings Aktie: Kaum zu glauben!

In den letzten beiden Wochen wurde der Q P von hauptsächlich privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit dem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung wurde daher insgesamt als "neutral" eingestuft.

Auch über einen längeren Zeitraum hinweg zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist und daher ebenfalls als "neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung deutet ebenfalls auf einen neutralen Wert hin. Insgesamt ergibt sich also eine "neutral" Einstufung für Q P.

Aus technischer Sicht zeigt die gleitende Durchschnittskursanalyse, dass die Q P derzeit als "schlecht" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie liegt sowohl über dem 200-Tage-Durchschnitt als auch über dem 50-Tage-Durchschnitt, was zu einer Einstufung als "neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Q P liegt bei 33,33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 62,5, was auch zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Gesamtrating von "neutral" für die Q P.