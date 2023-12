Q P Holdings Aktie: Immer mit der Ruhe

Die technische Analyse der Q P zeigt, dass der Aktienkurs mit 1,23 HKD derzeit -5,38 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich auch hier eine Einstufung als "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -6,82 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt Aufschluss darüber, ob ein Wertpapier momentan "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für die Q P werden sowohl der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage als auch der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 60 Punkten, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 zeigt ebenfalls einen neutralen Wert von 68,18. Somit erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde in den letzten Tagen weder besonders positiv noch negativ über die Q P diskutiert. Dies führt zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments.

Auch in Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien zeigt sich keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über die Q P. Die Aktie erhält daher auch hier eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die technische Analyse sowie das Anleger-Sentiment und der Buzz in den sozialen Medien insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung der Q P Aktie führen.