Q, M Dental Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Anleger-Stimmung bei Q&m Dental Singapore ist derzeit neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Q&m Dental Singapore derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,28 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,255 SGD liegt, was einer Abweichung von -8,93 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt 0,24 SGD, was einer Abweichung von +6,25 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert klassifiziert. Insgesamt ergibt sich daraus eine neutrale Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Q&m Dental Singapore-Aktie zeigt einen Wert von 62 für die letzten 7 Tage, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Vergleich mit dem RSI auf 25-Tage-Basis ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung. Somit erhält die Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating nach der RSI-Bewertung.

Im Vergleich zum Sektor "Gesundheitspflege" hat die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -22,09 Prozent erzielt, was 12,63 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" beträgt -13,09 Prozent, wobei Q&m Dental Singapore derzeit 9 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.