Q, M Dental Aktie: Was könnte passieren?

Der Aktienkurs von Q&m Dental Singapore hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -28,86 Prozent erzielt, was mehr als 12 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Gesundheitspflegebranche liegt. Die Branche der Gesundheitsdienstleister verzeichnete eine mittlere Rendite von -19,41 Prozent, wobei Q&m Dental Singapore mit 9,45 Prozent ebenfalls deutlich darunter lag. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt wird Q&m Dental Singapore als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie bei 20 liegt, während das Branchen-KGV bei 24,99 liegt. Auf fundamentaler Basis wird daher eine "Gut"-Empfehlung ausgesprochen.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI von Q&m Dental Singapore liegt bei 66,67 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt mit einem Wert von 57,14 keine überkaufte oder überverkaufte Situation, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmung in den sozialen Medien und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen zeigen, dass die Marktteilnehmer neutral gegenüber Q&m Dental Singapore eingestellt sind. Daher erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Q&m Dental Singapore daher von der Redaktion mit einem "Neutral"-Rating bewertet, basierend auf der Entwicklung des Aktienkurses, der fundamentalen Bewertung, dem Relative Strength Index und der Anlegerstimmung.