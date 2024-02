Q, M Dental Aktie: Die Situation spitzt sich zu!

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für Q&m Dental Singapore sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über das Unternehmen diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Wer derzeit in die Aktie von Q&m Dental Singapore investiert, kann eine Dividendenrendite von 0,64 % erwarten, was 3,34 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index (RSI) kann verwendet werden, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI für Q&m Dental Singapore liegt bei 100, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 61,54, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Schlecht".

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Q&m Dental Singapore bei -28,86 Prozent, was mehr als 13 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche der "Gesundheitsdienstleister" verzeichnete eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -18,95 Prozent, wobei Q&m Dental Singapore mit 9,91 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.