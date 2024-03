Q, M Dental Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als "überverkauft" betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" gilt. Ein Wert dazwischen wird als neutral angesehen. Der RSI der Q&m Dental Singapore liegt bei 66,67, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, beträgt 58,33 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt, dass die Q&m Dental Singapore derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,26 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,235 SGD liegt, was einer Abweichung von -9,62 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage von 0,25 SGD zeigt eine Abweichung von -6 Prozent und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit das Rating "Schlecht".

Die Diskussionen auf Plattformen der sozialen Medien rund um Q&m Dental Singapore spiegeln deutlich die Einschätzungen und Stimmungen wider. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und auch die angesprochenen Themen rund um den Wert sind vorwiegend positiv. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Q&m Dental Singapore bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Gut" angemessen bewertet ist.

Im Branchenvergleich der Aktienkurse hat die Q&m Dental Singapore in den letzten 12 Monaten eine Performance von -28,86 Prozent erzielt, was einer Underperformance von -12,59 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche entspricht. Im Vergleich zum "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Aktie ebenfalls 15,52 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Schlecht" eingestuft.