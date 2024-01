Q, M Dental Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer erleben, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. In Bezug auf Q&m Dental Singapore wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 28,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und daher eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 40, was bedeutet, dass Q&m Dental Singapore weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral" bewertet, da weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.

Die Anleger-Stimmung bei Q&m Dental Singapore in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen identifiziert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

In der technischen Analyse wird die Q&m Dental Singapore auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses betrachtet. Der GD200 verläuft bei 0,28 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,255 SGD liegt, was einer Abweichung von -8,93 Prozent entspricht und daher als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD50 beträgt 0,24 SGD, was einer Abweichung von +6,25 Prozent entspricht und die Aktie in diesem Zeitraum zu einem "Gut"-Wert macht. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Q&m Dental Singapore.