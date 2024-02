Q Interline AS Aktie: Jetzt wird’s richtig interessant

Die Q-interline A/ zeigt laut technischer Analyse ein "Gut"-Rating. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 7,31 DKK, während der Aktienkurs bei 7,98 DKK liegt, was einer Abweichung von +9,17 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 7,78 DKK, was einer Abweichung von +2,57 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus eine Bewertung von "Gut".

Das Sentiment und der Buzz rund um die Q-interline A/ haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In den letzten zwei Wochen haben vorwiegend private Nutzer in sozialen Medien die Q-interline A/ negativ bewertet. Die Anleger-Stimmung wird daher auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index ordnet die Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 beträgt 29,73, was eine "Gut"-Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 42,34 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.