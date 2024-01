Q-Gold Aktie: Das kann keiner glauben

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Sentiment und Buzz rund um Q-gold wurden über einen längeren Zeitraum hinweg analysiert, um die Anzahl der Diskussionsbeiträge und die Rate der Stimmungsänderung auszuwerten. Dabei ergaben sich interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Aktie zeigte dabei eine durchschnittliche Aktivität im Netz, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet und eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies kaum Veränderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Q-gold in diesem Bereich die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die Dividende schüttet Q-gold im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 8287,16 Prozentpunkte weniger ist als der übliche Durchschnitt von 8287,16 %. Der Ertrag ist somit niedriger und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Q-gold von 0,01 USD mit 0 Prozent Entfernung vom GD200 (0,01 USD) ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen widerspiegelt, liegt bei 0,01 USD. Dies bedeutet, dass ein "Neutral"-Signal vorliegt, da der Abstand 0 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Kurs der Q-gold-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert, um einzuschätzen, ob die Aktie aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Sowohl der 7-Tage-RSI (50 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (50) deuten darauf hin, dass Q-gold momentan weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Aktie auch für den RSI25 mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt erhält Q-gold für diesen Punkt der Analyse die Einstufung "Neutral".

