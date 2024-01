QS Energy Aktie: Ein unglaublicher Hammer!

Die Qs Energy-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, bei der verschiedene Indikatoren zur Bewertung herangezogen werden. Der Kurs der Aktie liegt aktuell bei 0,06 USD und ist damit um +20 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" bewertet, da die Distanz zum GD200 sich auf 0 Prozent beläuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume.

Ein weiterer Indikator, der zur Analyse herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 25 Punkten, was bedeutet, dass die Qs Energy-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 40, was bedeutet, dass Qs Energy hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Des Weiteren wird das Sentiment und der "Buzz" im Internet betrachtet, um Stimmungen in Bezug auf Aktien zu erfassen. Bei Qs Energy wurde eine langfristige starke Aktivität in Bezug auf Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte ebenfalls eine positive Veränderung, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes führt.

Zuletzt wird das Anleger-Sentiment betrachtet, um die Einschätzung der Aktie zu bewerten. In den sozialen Medien wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen zu Qs Energy veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Qs Energy, was insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Insgesamt ergibt sich bei der Analyse der verschiedenen Indikatoren eine überwiegend positive Einschätzung der Qs Energy-Aktie, sowohl aus charttechnischer Sicht als auch in Bezug auf das Sentiment und die Stimmung im Markt.