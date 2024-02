QS Energy Aktie: Es hat sich angekündigt und jetzt …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der Aufschluss darüber geben kann, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Qs Energy-Aktie beträgt aktuell 60, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung mit einem Wert von 60. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Neutral"-Rating für Qs Energy.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Qs Energy eher neutral diskutiert, wobei keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation festgestellt wurden. Aktuell zeigen sich jedoch vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Qs Energy-Aktie aktuell bei 0,06 USD verläuft, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der Abstand zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage beträgt auch 0 Prozent, was erneut auf ein "Neutral"-Signal hinweist. Somit lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume "Neutral".

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Einschätzungen. Die Diskussionsintensität zeigt eine erhöhte Aktivität, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Jedoch deutet die Rate der Stimmungsänderung auf eine negative Veränderung hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.