Mit QSC wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Qbeyond-Aktie wird derzeit auf der Grundlage des gleitenden Durchschnittskurses als "Schlecht" eingestuft. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,73 EUR, während der Kurs der Aktie (0,58 EUR) um -20,55 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,62 EUR deutet mit einer Abweichung von -6,45 Prozent auf eine negative Entwicklung hin. Somit wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Qbeyond zeigt der RSI7 einen Wert von 89,29 Punkten an, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu wird der RSI25 als "Neutral" eingestuft, da Qbeyond hier weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine klare Veränderung in der Kommunikation über Qbeyond. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da weder übermäßig positive noch negative Diskussionen festgestellt wurden.

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Qbeyond bei 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt einen geringeren Ertrag von 21,77 Prozentpunkten bedeutet. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens.

Insgesamt ergibt sich somit für die Qbeyond-Aktie ein insgesamt "Schlecht"-Rating aufgrund der genannten Kriterien.