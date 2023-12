QSC Aktie: Ruhig bleiben!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qbeyond liegt mit 13,11 unter dem Branchendurchschnitt von 69 für "Diversifizierte Telekommunikationsdienste". Dies bedeutet, dass die Aktie als preisgünstig eingestuft werden kann und aufgrund fundamentaler Kriterien ein "Gut" erhält.

In Bezug auf das Stimmungsbild und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine signifikanten Veränderungen. Daher wird das Sentiment als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsstärke blieb unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Qbeyond in diesem Bereich also eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) von Qbeyond zeigt einen Wert von 94,12, was auf eine negative Dynamik des Aktienkurses hinweist und zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 50,65, was zu einer "Neutral"-Einstufung für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich also ein Rating von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Qbeyond um 13,62 Prozent unter dem GD200 liegt, was ein weiteres "Schlecht"-Signal darstellt. Der GD50 hingegen weist auf ein "Neutral"-Signal hin, da der Abstand -2,3 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Qbeyond-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen herangezogen wird.