QSC Aktie: Finger weg?

Qbeyond wird auf fundamentaler Basis als unterbewertet betrachtet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 13,11 im Vergleich zum Branchen-KGV von 69,66 einen Abstand von 81 Prozent aufweist. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung. Die technische Analyse zeigt jedoch, dass die 200-Tage-Linie der Qbeyond bei 0,65 EUR verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 0,59 EUR liegt, was einem Abstand von -9,23 Prozent entspricht. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von -7,81 Prozent im "Schlecht"-Bereich. Der Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt, dass Qbeyond mit einer Rendite von 5,78 Prozent mehr als 6 Prozent unter dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Die Rendite der "Diversifizierten Telekommunikationsdienste"-Branche in den letzten 12 Monaten beträgt 19,04 Prozent, während Qbeyond lediglich 13,25 Prozent erzielt hat, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Die Stimmung und das Interesse der Marktteilnehmer an Qbeyond haben in den letzten Wochen deutlich abgenommen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

