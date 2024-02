QSC Aktie: Aus und vorbei!

Der Aktienkurs von Qbeyond hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,78 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Diversifizierte Telekommunikationsdienste"-Branche im Durchschnitt um 6,25 Prozent, was zu einer Underperformance von -0,47 Prozent für Qbeyond führt. Im "Informationstechnologie"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 2,61 Prozent, wobei Qbeyond um 3,18 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf Dividenden schüttet Qbeyond derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt von Diversifizierte Telekommunikationsdienste. Der Unterschied beträgt 23,94 Prozentpunkte (0 % gegenüber 23,94 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Aktienbewertung, und in den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zu Qbeyond veröffentlicht. Dies führt insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung in der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die Analyse der Internet-Kommunikation zeigt jedoch, dass die Stimmung für Qbeyond in den letzten Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein verringertes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.