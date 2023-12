QPL International Holdings Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI der Qpl liegt bei 71,88, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 56,29 und wird als "neutral" betrachtet. Insgesamt ergibt sich daher eine Einschätzung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In Bezug auf Qpl gab es in den letzten zwei Wochen eine neutrale Diskussion ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Qpl mit 0,182 HKD derzeit 13,33 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was eine kurzfristige Einschätzung von "Schlecht" ergibt. Bezogen auf die vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 sogar -24,17 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Erkenntnisse zur Aktieneinschätzung. Die Diskussionsintensität für Qpl ist durchschnittlich, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt im betrachteten Zeitraum kaum Änderungen und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung von "Neutral".