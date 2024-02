QPL International Holdings Aktie: Das hätte keiner erwarten können!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien geben wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie. Im Falle von Qpl gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, weshalb die Aktie als "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der gleitende Durchschnittskurs der Qpl bei 0,22 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,191 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -13,18 Prozent zum GD200 und führt zu einer Bewertung als "Schlecht". Auf der anderen Seite steht der GD50 der letzten 50 Tage bei 0,19 HKD, was zu einem Abstand von +0,53 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung insgesamt.

Der Relative Strength-Index (RSI) beträgt für Qpl derzeit 50, was weder überkauft noch überverkauft bedeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 21, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung als "Gut".

Die Anleger in den sozialen Medien bewerteten Qpl in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral. Dies basiert auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen, die sich in diesem Zeitraum mit der Aktie befasst haben. Die überwiegend neutralen Themen führten zu einer Gesamtbewertung der Anleger-Stimmung als "Neutral".

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung basierend auf der Messung der Stimmung und der technischen Analyse.