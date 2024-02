QPL International Holdings Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Weitere Suchergebnisse zu "Angle":

Die Technische Analyse von Qpl deutet auf eine neutrale Bewertung hin. Die trendfolgenden Indikatoren zeigen, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 0,22 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 0,19 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,64 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 0,18 HKD, was einem letzten Schlusskurs von 0,19 HKD entspricht und somit zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine "Neutral"-Bewertung für Qpl.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Qpl aktuell mit einem Wert von 100 überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich jedoch ein Wert von 25, was darauf hinweist, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird und somit zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt wird die Qpl auf Basis des RSI mit einer "Neutral"-Einstufung versehen.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen als neutral bewertet. Die Analyse der Kommentare und Wortmeldungen deutet darauf hin, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Qpl haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert. Es wurden keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion oder der Anzahl der Beiträge festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Qpl daher auf dieser Ebene eine "Neutral"-Einstufung.