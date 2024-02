QPL International Holdings Aktie: Ist das noch wichtig?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument zur Bewertung der Dynamik von Aktienkursen. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tagen als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der Qpl-RSI hat einen Wert von 50, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beträgt 21,05, was für einen Zeitraum von 25 Tagen als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Qpl derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,22 HKD, während der Aktienkurs bei 0,191 HKD liegt, was einer Abweichung von -13,18 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 0,19 HKD weist eine Abweichung von +0,53 Prozent auf, was einer neutralen Einstufung entspricht. Insgesamt ergibt sich somit eine Bewertung von "Neutral" für die Qpl.

Beim Sentiment und Buzz, also den weichen Faktoren bei der Aktienbewertung, zeigt sich ein insgesamt neutrales Bild für die Qpl. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments für die Qpl beruht auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde neutral über die Qpl diskutiert, ohne besonders positive oder negative Themen in den letzten ein, zwei Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine Gesamtbewertung von "Neutral" auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.