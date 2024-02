QPL International Holdings Aktie: Immer mit der Ruhe

Der Relative-Stärke-Index, kurz RSI, wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Qpl heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 100 Punkten, was darauf hinweist, dass Qpl überkauft ist, wodurch das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI erhält. Im Gegensatz dazu ist Qpl auf 25-Tage-Basis überverkauft, wodurch das Wertpapier mit "Gut" eingestuft wird. Insgesamt erhält das Qpl-Wertpapier daher ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Qpl konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, weshalb die Aktie mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen, wodurch Qpl auf dieser Stufe ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Eine Betrachtung der charttechnischen Entwicklung einer Aktie mithilfe des gleitenden Durchschnitts kann dazu genutzt werden, den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Qpl-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt aktuell 0,22 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 0,19 HKD liegt, was einer Differenz von -13,64 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie damit als "Schlecht" bewertet. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,56 Prozent), wodurch sich eine "Gut"-Bewertung ergibt. In Summe wird die Qpl-Aktie für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Qpl im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Es gab weder besonders positive noch negative Ausschläge, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Qpl. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Neutral"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".