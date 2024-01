QMines Aktie: War die Aufregung umsonst?

Die Analyse von Qmines hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt ein neutrales Stimmungsbild. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Wertung. Insgesamt wird Qmines daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Weder über positive noch über negative Themen wurde diskutiert, was zu einer "Neutral"-Bewertung der Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis beträgt für Qmines jeweils 35 und 55,88 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird das Wertpapier in beiden Fällen als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Qmines-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,11 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,081 AUD weicht somit um -26,36 Prozent ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, ergibt sich eine andere Bewertung mit einem nahe dem gleitenden Durchschnitt liegenden Schlusskurs von 0,08 AUD, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Qmines-Aktie damit in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.