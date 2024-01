QMC Quantum Minerals Aktie: Was soll man davon noch halten?

Die Dividendenrendite von Qmc Quantum Minerals beträgt derzeit 0 Prozent, was 3,65 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Redaktion bewertet diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht". Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Qmc Quantum Minerals eine Performance von -30,43 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche "Metalle und Bergbau" eine Underperformance von -19,85 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Materialien" lag die Rendite deutlich darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Qmc Quantum Minerals eher neutral diskutiert. Das Stimmungsbarometer zeigte an einem Tag rote Signale, was auf fehlende positive Diskussionen hinweist. Insgesamt gab es fünf Tage mit neutraler Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer heutigen "Neutral"-Einschätzung führt. Die Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments für Qmc Quantum Minerals ist daher "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Qmc Quantum Minerals-Aktie in den letzten 200 Handelstagen um 42,86 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt lag. Auch bei Betrachtung der letzten 50 Handelstage lag der letzte Schlusskurs um 11,11 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie insgesamt ein "Schlecht"-Rating in der einfachen Charttechnik.