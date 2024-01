QMC Quantum Minerals Aktie: Da kann man verrückt werden!

Bei Qmc Quantum Minerals ist die Dividende im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau (3,67 %) mit 0 % niedriger, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der Relative Strength Index (RSI) von 50 und RSI25 von 66,67 führen ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung. Der Aktienkurs von Qmc Quantum Minerals hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -38,46 % erzielt, was mehr als 28 % unter dem Branchendurchschnitt liegt und zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral" bis "Schlecht"-Rating bewertet.

