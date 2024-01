QIAGEN forciert Innovation: Verstärkte Investitionen im Bioinformatik-Sektor

QIAGEN, ein Unternehmen im Bereich der Diagnostik, plant, in den nächsten fünf Jahren verstärkt in seinen Bioinformatik-Bereich Digital Insights zu investieren.

Diagnostikkonzern QIAGEN plant verstärkte Investitionen in sein Bioinformatik-Geschäft Digital Insights für die kommenden fünf Jahre. Das Ziel ist die Ausweitung des Angebots auf neue geografische Regionen und Marktsegmente, wie das Unternehmen mitteilte. Dazu gehören die Einführung von mindestens fünf neuen Produkten sowie Erweiterungen des bestehenden Produktangebots. Dies beinhaltet auch den Aufbau zusätzlicher Wissensdatenbanken im Bereich Omics, der die Erforschung biologischer Moleküle wie Gene, Proteine und Metabolite umfasst. Im XETRA-Handel zeigten sich die Aktien zeitweise um 0,51 Prozent auf 39,79 Euro gestiegen.

Die Investitionen von QIAGEN in Digital Insights kommen als Reaktion auf die wachsende Bedeutung der Bioinformatik und ihre Schlüsselrolle bei der Analyse großer Datenmengen im Bereich der Biowissenschaften. Diese Investitionsstrategie soll es QIAGEN ermöglichen, von diesem wachsenden Markt zu profitieren und die Position des Unternehmens als führenden Anbieter von Bioinformatik-Lösungen weiter zu festigen.

Das Unternehmen hat bereits Investitionen in die Entwicklung von Produkten wie das QIAGEN OmicXplorer und das QIAGEN Genomic Workbench bekannt gegeben. Diese Tools ermöglichen es Forschern, große Datenmengen effizienter zu analysieren und zu interpretieren, um Einblicke in komplexe biologische Prozesse zu gewinnen.

"Unsere Investitionen in Digital Insights unterstreichen unser Engagement, unseren Kunden die modernsten Technologien und Lösungen zur Verfügung zu stellen, um ihre Forschung voranzutreiben", sagte Dr. Thierry Bernard, Senior Vice President und Head of Life Sciences von QIAGEN. "Durch die Einführung neuer Produkte und Erweiterungen unseres bestehenden Angebots werden wir unsere Position als führender Anbieter von Bioinformatik-Lösungen weiter ausbauen und unsere Präsenz in neuen geografischen Regionen und Marktsegmenten verstärken."

Die Investitionen in Digital Insights werden auch dazu beitragen, die Forschung und Entwicklung von QIAGEN zu unterstützen und die Mission des Unternehmens zu fördern, die Gesundheit und das Wohlergehen der Menschen zu verbessern. QIAGEN ist weltweit tätig und bietet innovative Lösungen und Technologien zur Identifizierung und Analyse biologischer Proben, um die Diagnose, Überwachung und Behandlung von Krankheiten zu verbessern.

