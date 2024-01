QIAGEN endlich wieder über 43,00 EUR? Ambitioniert ins neue Jahr – neues MENA-HQ, Bioinformatikintiative mit KI & 300 Mio USD Aktienrückkauf – synthetisch.

Die Qiagen Aktie (ISIN: NL0012169213) konnte die Kurstiefs von Ende Oktober (Tief: 32,74 EUR) hinter sich lassen und etablierte bis heute einen klaren Aufwärtstrend (XETRA-Schlusskurs Freitag: 40,11 EUR).

Langsam kommt der 2020 von Thermo Fischer gebotene Übernahmepreis von 43,00 EUR wieder in Sichtweite – seinerzeit dem Kapitalmarkt zu wenig. Auch wenn 2024 noch relativ jung ist, lieferte man in Venlo/Hilden bereits drei beachtenswerte Meldungen – Wachstumsperspektiven in der MENA Region durch neues Hauptquartier in Riad, im Bereich Bioinformatik durch eine Investitionsinitiative, insbesondere mit Schwerpunkten KI und Digitalisierung, und eine mit direkter Wirkung für die Aktionäre:

Sonntag, 7.01.2024, 19:03 Uhr: Qiagen kündigt synthetischen Aktienrückkauf über 300 Mio USD an.

Mittels eines synthetischen Aktienrückkaufs sollen bis zu rund 300 Mio USD (maximal 273 Mio EUR) an die Aktionäre zurückzuzahlen. Dabei soll eine unmittelbare Kapitalrückzahlung mit einer Aktienzusammenlegung (Reverse Stock Split) kombiniert werden. Durch den synthetischen Aktienrückkauf soll den Aktionärinnen und Aktionären auf eine effizientere Art und Weise Barmittel zurückgezahlt werden als durch ein traditionelles Rückkaufprogramm am freien Markt. Durch die Verringerung der Zahl der ausgegebenen Aktien würde auch der Gewinn je Aktie (earnings per share, EPS) gesteigert. Der synthetische Aktienrückkauf wird ab dem 29. Januar 2024 Wirkung entfalten und in den darauffolgenden Tagen abgewickelt werden. Eine interessante Variante – insoweit fairer als der klassische Rückkauf über den Markt, als dass alle Aktionäre gemäss ihrer Aktienzahl profitieren.

Einzelheiten des synthetischen Aktienrückkaufs – Qiagen wählt eine smarte Variante. Gleichbehandlung.

„Diese Art des synthetischen Aktienrückkaufs umfasst die folgenden drei allgemeinen Schritte:

Der Nennwert der QIAGEN-Stammaktien (0,01 EUR je Aktie) wird durch eine Entnahme aus der in der Unternehmensbilanz in der Kapitalrücklage erfassten „share premium reserve“ erhöht, um die Kapitalrückzahlung an die Aktionärinnen und Aktionäre zu ermöglichen.

Die Aktien werden zusammengelegt.

Der Nennwert wird auf das ursprüngliche Niveau von 0,01 Euro pro Aktie herabgesetzt und die Kapitalrückzahlung wird direkt an die Aktionärinnen und Aktionäre vorgenommen (zum Stichtag und gegebenenfalls nach Umrechnung in US-Dollar). “ (ad-hoc, 7.1.24, Qiagen)



Donnerstag, 4.01.2024: Qiagen Digital Insights erhält Investitionsspritze, um die bisher 100 Mio USD Umsatz zu ver-X(?)-fachen.

Qiagen plant über die kommenden fünf Jahre verstärkt in sein Bioinformatik-Geschäft QIAGEN Digital Insights (QDI) zu investieren – laut Firmenangaben derzeit Weltmarktführer. Mit diesen Investitionen soll QDI – mit einem Umsatzvolumen von 100 Mio USD im Jahr 2023 – sein Angebot auf neue Regionen und Marktsegmente ausweiten. Zu den Zielvorgaben gehören Pläne zur Einführung von mindestens fünf neuen Produkten sowie Erweiterungen des bestehenden Produktangebots.

Diese Investitionsinitiative beinhaltet den Aufbau weiterer Wissensdatenbanken im Bereich Omics, der die Erforschung biologischer Moleküle (z. B. Gene, Proteine und Metaboliten) umfasst. Durch die Investitionen soll zudem der bestehende Ansatz von QDI im Bereich Augmented Molecular Intelligence (AMI) um zusätzliche Kapazitäten im Bereich künstlicher Intelligenz (KI) und natürlicher Sprachverarbeitung (Natural Language Processing, NLP) ausgebaut werden. Eine weitere Ergänzung ist eine neue, regulatorisch konforme Sekundäranalyse-Lösung für schnelles Next-Generation Sequencing (NGS) in klinischen Laboren.

KI, Datenanalyse, Produkte – Qiagen setzt auf Zukunft.

„Wir wollen Wachstum und Innovationen im Bioinformatik-Markt vorantreiben – das zeigen unsere erheblichen Investitionen in QDI. Angesichts unseres zweistelligen Umsatzwachstums und unserer hohen Profitabilität, glauben wir, dass nun der ideale Zeitpunkt für dieses Investitionsvorhaben ist“, so Thierry Bernard, Chief Executive Officer von QIAGEN. „Die Konsolidierung am Markt für Bioinformatik schreitet voran und auch wir prüfen Möglichkeiten zur Ergänzung unseres Portfolios. Unsere Investitionen in diesem Bereich werden die Position von QDI weiter stärken und unsere Reichweite bei Kundinnen und Kunden vergrößern, die aus komplexen genomischen Daten wertvolle Erkenntnisse gewinnen wollen.“

Mittwoch,3.01.2024: MENA-Region als Wachstumsregion mit neuem Headquarter in Riad, wichtige Verträge in Saudi Arabien und Oman.

Qiagen kündigte eine signifikante Ausweitung seines Geschäfts in der Region Naher Osten an, die drei wichtige Entwicklungen umfassen soll: Anfang 2024 wird QIAGEN seinen regionalen Hauptsitz in Riad, Saudi-Arabien, eröffnen, um seine geschäftliche Präsenz in der Region weiter zu stärken. Bestimmt ausschlaggebend für diese Standortentscheidung war ein Memorandum of Understanding (MoU) mit dem saudi-arabischen Gesundheitsministerium, das verschiedene Initiativen im Bereich der öffentlichen Gesundheit und der Infektionskontrolle vorsieht.

800.000 TBC-Tests „verkauft“

Und weitere gute Nachricht aus der Region: Qiagen hat über seinen Kooperations-Partner Taiba Medserv LLC vom Gesundheitsministerium des Sultanats Oman den Zuschlag für die Lieferung von QuantiFERON-TB Gold Plus-Tests für das landesweite Tuberkulose-Screening-Programm des Landes erhalten. Oman erweitert seine Tuberkulosetests für Bewerber um eine Aufenthaltsgenehmigung um ein systematisches Screening auf latente Tuberkuloseinfektion mit dem einfachen, standardisierten QuantiFERON-TB Gold Plus Bluttest von QIAGEN. Das Gesundheitsministerium plant, über einen Zeitraum von zwei Jahren bis zu 800.000 Menschen zu testen und denjenigen, bei denen ohne Symptome TB-Bakterien gefunden werden, eine direkte medizinische Behandlung anzubieten.

„Wir bei Qiagen sind davon überzeugt, dass die Verbesserung der Gesundheitsversorgung auf einer starken Grundlage von Zusammenarbeit und Innovation beruht, und wir freuen uns, eine entscheidende Rolle bei der Förderung von Gesundheit und Wohlbefinden im gesamten Nahen Osten zu spielen. Wir sind stolz darauf, einen Beitrag zu den weltweiten Bemühungen zur Bekämpfung von Tuberkulose und anderen ernsten Gesundheitsbedrohungen zu leisten. Unser neuer regionaler Hauptsitz in Riad wird es uns ermöglichen, unsere Kunden besser zu betreuen und starke Partnerschaften mit lokalen Akteuren zu fördern“, sagte Simona Grandits, Senior Director, „Head of Sales and Marketing EEMEA“ bei QIAGEN.

Qiagen – zuletzt von den Analysten unterschiedlich eingestuft: JP Morgan erhöhte am 19.12.2023 das Kursziel für die niederländische Holding auf 50,00 USD mit einem OVERWEIGHT. Bei UBS kam man am 5.1.2024 nur zu einer Bestätigung des „NEUTRAL“. Durchschnittlich wird der Qiagen-Aktie ein Kursziel von 51,40 EUR von insgesamt 7 Analysten (zweimal NEUTRAL/HALTEN und 5mal KAUFEN) zugetraut. Etwas Luft also noch in den Augen der „Profis“. Was letztendlich „der Markt“ macht, ist…