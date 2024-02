QEP Aktie: Was macht der Markt?

Weitere Suchergebnisse zu "QEP":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100. Aktuell liegt der Qep-RSI bei 0,51, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 39,46, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich dadurch ein Rating von "Gut" für Qep.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien zum Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Qep neutral diskutiert, jedoch zeigen sich in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem negative Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung und insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Fundamental betrachtet liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qep bei 15,37, was unter dem Branchendurchschnitt von 77 Prozent liegt. Die Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" weist einen Wert von 65,57 auf. Aus fundamentaler Sicht ist die Aktie somit unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.

Das Sentiment und der Buzz um Qep werden über einen längeren Zeitraum hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung beobachtet. Dabei zeigt sich, dass die Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist, was auf eine mittlere Diskussionsintensität und eine "Neutral"-Einstufung hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat in diesem Zeitraum kaum Änderungen erfahren, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt ergibt sich damit für Qep in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".