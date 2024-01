QEP Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Weitere Suchergebnisse zu "QEP":

Die Qep-Aktie wird einer technischen Analyse unterzogen, bei der der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 15,21 USD mit dem aktuellen Kurs (17,55 USD) verglichen wird. Dies ergibt eine Abweichung von +15,38 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Eine andere Bewertung ergibt sich beim Vergleich des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) mit dem aktuellen Wert von 17,11 USD, was einer Abweichung von +2,57 Prozent entspricht. In diesem Fall wird ein "Neutral"-Rating vergeben, was insgesamt zu einem "Gut"-Rating für das Unternehmen aus Sicht der einfachen Charttechnik führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Qep derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt der Haushalts-Gebrauchsgüter-Branche. Der Unterschied beträgt 15,41 Prozentpunkte (0 % gegenüber 15,41 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" führt.

Das Sentiment und der Buzz im Internet können Stimmungen verstärken oder verändern. Bei Qep wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionen im Internet gemessen, was zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf die Diskussionsintensität führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was zu einem insgesamt neutralen Stimmungsbild führt.

In der fundamentalen Analyse wird die Qep-Aktie als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 15,37 insgesamt 75 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter", der 62,35 beträgt. Aus Sicht der fundamentalen Analyse erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".