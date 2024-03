QEP Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "QEP":

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung von Qep wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Die Aktivität im Netz deutet auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was eine "Neutral"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls eine "Neutral"-Wert entspricht. Insgesamt ergibt sich somit für Qep in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".

In Bezug auf die fundamentale Analyse hat Qep ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,37, was 62 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter". Diese Kennzahl signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung von "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Qep-Aktie ein Neutral-Titel ist. Der RSI7 beträgt 26,6, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 35,9 liegt und eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking basierend auf dem Relative Strength Indikator ist somit "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Qep eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,49%. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Qep-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.