QEM im Check!

In den letzten Tagen war die Stimmung in sozialen Netzwerken neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder positiv noch negativ über das Unternehmen Qem gesprochen. Aus diesem Grund wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" bewertet. Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Qem wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Die Aktie hat eine durchschnittliche Aktivität im Netz gezeigt, was auf eine mittlere Diskussionsintensität hindeutet. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich laut Messungen kaum verändert, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. Insgesamt wird Qem in diesem Punkt daher als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 38,46 Punkte, was bedeutet, dass Qem weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 42,31, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird Qem in diesem Punkt daher als "Neutral" bewertet.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Qem verläuft derzeit bei 0,2 AUD. Da der Aktienkurs bei 0,195 AUD aus dem Handel ging, wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +2,63 Prozent, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Neutral" basierend auf den beiden Zeiträumen.