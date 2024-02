QEM Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Die technische Analyse der Qem-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier derzeit in einem Abwärtstrend befindet. Sowohl der 50- als auch der 200-Tage-Durchschnitt liegen unter dem letzten Schlusskurs, was jeweils zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz in den Social Media gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Diskussion über Qem. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung, da die Anzahl der Diskussionen im normalen Rahmen liegt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt einen Wert von 50 für die Qem-Aktie, was bedeutet, dass sie weder überkauft noch -verkauft ist. Auch der RSI25-Wert von 61 deutet darauf hin, dass die Aktie als neutral eingestuft wird.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral, da in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen.

Zusammenfassend ergibt sich für die Qem-Aktie auf Basis der technischen Analyse, des Sentiments, des RSI und der Anleger-Stimmung eine Gesamtbewertung von "Neutral".