QDM International Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Die technische Analyse von Qdm-Aktien zeigt, dass sich der Wert des Unternehmens in einem neutralen Trend befindet. Dies wird durch den 200-Tage-Durchschnitt bestätigt, der bei 10,96 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 11,2 USD nur eine geringe Abweichung aufweist. Auf Basis dieses Indikators erhält die Qdm-Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt hingegen zeigt einen Wert von 23,04 USD, was unter dem letzten Schlusskurs liegt (-51,39 Prozent). Infolgedessen erhält die Qdm-Aktie in diesem Fall ein "Schlecht"-Rating. Zusammenfassend wird Qdm auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger gab. Ebenso fand keine auffällige Steigerung oder Verringerung der Diskussionen über das Unternehmen statt. Daher erhält die Qdm-Aktie in Bezug auf Sentiment und Buzz ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse der sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung und die diskutierten Themen rund um Qdm neutral waren. Daher wird die Aktie auch in dieser Hinsicht als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Qdm-Aktie auf kurzfristiger Basis neutral bewertet wird, da der 7-Tage-RSI bei 50 Punkten liegt. Auf 25-Tage-Basis hingegen wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da der RSI25-Wert bei 100 liegt, was auf eine Überbewertung hindeutet.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für die Qdm-Aktie auf Basis der technischen Analyse und des Sentiments der Anleger.