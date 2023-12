QC Copper and Gold Aktie: Das war nicht abzusehen!

Aktienkurse können nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung eingeschätzt werden. Qc Copper And Gold wurde von unseren Analysten auf sozialen Plattformen betrachtet, wobei festgestellt wurde, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. Zusätzlich haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen rund um Qc Copper And Gold angesprochen. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Der Relative Strength-Index (RSI) stuft die Aktie von Qc Copper And Gold als neutral ein. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Qc Copper And Gold-Aktie ergibt sich ein Wert von 33,33 für den RSI7 und 47,83 für den RSI25, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Die Diskussionen im Internet können Stimmungen verstärken oder sogar umkehren. Bei Qc Copper And Gold wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer Bewertung "Schlecht" in Bezug auf die langfristige Aktivität führt. Zudem zeigte die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was insgesamt zu einem langfristigen Stimmungsbild von "Schlecht" führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs von 0,14 CAD für Qc Copper And Gold, während der aktuelle Kurs bei 0,12 CAD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -14,29 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt hingegen bei 0,12 CAD, was zu einer Gesamtbewertung "Neutral" führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine Einstufung der Aktie von Qc Copper And Gold als "Gut" hinsichtlich der Stimmung, "Neutral" auf Basis des Relative Strength-Index und "Schlecht" in Bezug auf die Diskussionsintensität und Stimmungsänderung.

