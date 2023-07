QCR Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Qcr weist am 10.07.2023, 22:00 Uhr einen Kurs von 42.32 USD an der Börse NASDAQ GM auf. Das Unternehmen wird unter "Regionalbanken" geführt.

Wie Qcr derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Qcr als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Qcr vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 58 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 38,76 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 41,8 USD beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".

2. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Qcr. Es gab insgesamt drei positive und vier negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind dagegen hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Qcr daher eine "Hold"-Einschätzung. Insgesamt erhält Qcr von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

3. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Qcr derzeit ein "Sell". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 47,55 USD, womit der Kurs der Aktie (41,8 USD) um -12,09 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Sell". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 40,67 USD. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +2,78 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Hold".