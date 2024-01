QCR Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Qcr beträgt das aktuelle KGV 7, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken", die im Durchschnitt ein KGV von 15 haben, auf eine Unterbewertung hinweist. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden, was den sogenannten Relative Strength Index (RSI) liefert. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Qcr liegt bei 73,12 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Qcr daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Anleger-Stimmung bei Qcr in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen im Mittelpunkt standen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Qcr eine Performance von 0,15 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche im Durchschnitt um 1,49 Prozent gestiegen sind, was auf eine Underperformance von -1,34 Prozent hinweist. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 10,65 Prozent im letzten Jahr hatte, liegt Qcr 10,51 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Diese ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.