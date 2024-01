QCR Aktie: Was für ein Erfolg!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Qcr beträgt das aktuelle KGV 7, was im Vergleich zu vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Handelsbanken", die im Durchschnitt ein KGV von 15 aufweisen, zu einer Unterbewertung führt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten erhält die Aktie daher eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Qcr von 56,76 USD eine Entfernung von +19,52 Prozent vom GD200 (47,49 USD), was ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 53,31 USD auf und führt zu einem Abstand von +6,47 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt.

Der Relative Strength-Index (RSI), ein prominentes Signal der technischen Analyse, weist bei Qcr einen RSI von 83,37 auf, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 36,97 ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Gesamteinschätzung.

Das Anleger-Sentiment, basierend auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, zeigt, dass über Qcr in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert wurde. Das Stimmungsbarometer zeigt an zwei Tagen eine positive Richtung. Auch aktuell, während der vergangenen ein, zwei Tage, sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers. Im Gesamtergebnis bekommt Qcr daher eine "Gut"-Bewertung.