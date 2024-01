QCR Aktie: So gut, wie seit langer Zeit nicht!

In den letzten 200 Handelstagen hat sich der Durchschnittsschlusskurs der Qcr-Aktie auf 47,44 USD belaufen. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 57,13 USD, was einem Unterschied von +20,43 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 53,12 USD wurde übertroffen, was eine Abweichung von +7,55 Prozent darstellt und somit ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Qcr-Aktie also eine "Gut"-Bewertung auf Basis der einfachen Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 69,87 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,33 und führt zu derselben "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Qcr-Wertpapier also ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Von Analysten wurden in den letzten zwölf Monaten 2 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 62 USD, was einer Empfehlung von +8,52 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Qcr-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 7,93 ist die Qcr-Aktie deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 15,59. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.