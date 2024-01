QCR Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Qcr liegt derzeit bei 7,93, was 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbankenbranche von 15 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und Qcr daher eine "Gut"-Bewertung erhält.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der Qcr-Aktie in den letzten zwölf Monaten wurden 2 als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Im Durchschnitt erhält das Wertpapier also eine "Gut"-Bewertung. Es gab keine neuen Analystenupdates zu Qcr im letzten Monat. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 62 USD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 6,18 Prozent vom letzten Schlusskurs (58,39 USD) steigen könnte. Die daraus resultierende Empfehlung ist also "Gut". Insgesamt erhält Qcr also eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Aktuell bietet die Aktie von Qcr eine Dividendenrendite von 0,49 %, was 138,33 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt der Handelsbankenbranche liegt. Dies bedeutet, dass die Dividenden des Unternehmens niedriger ausfallen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Konzerns führt.

In der technischen Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Qcr-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 47,25 USD. Der letzte Schlusskurs (58,39 USD) weicht also um +23,58 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch im Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (52,54 USD) liegt der letzte Schlusskurs um +11,13 Prozent höher, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Qcr-Aktie insgesamt eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.